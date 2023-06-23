中菲兩國近日因仁愛礁衝突關係緊張，美國14日派出雷根號航母打擊群進入南海，意圖表現支持菲國態度，卻遭到5艘解放軍艦艇包餃子勢攔阻。前立委孫大千22日在《張雅婷辣晚報》節目指出，亞洲國家的運補線都會經過麻六甲海峽，是印太地區非常重要的戰略位置。習近平上任後推一帶一路，就是要解決掉未來運補潛在的威脅。中國大陸紅線畫得很清楚，美國也騎虎難下，所以南海未來各種大大小小緊張情勢不會減少。

孫大千提到，中國大陸從胡錦濤時代就提出了地緣政治的軟肋，就是所謂的麻六甲海峽，其實不只是中國大陸的問題，所有亞洲國家的運補線都會經過麻六甲海峽，是印太地區非常重要的戰略位置。正因為如此，南海大家爭來爭去爭的是什麼？很多人說爭海底的石油，其實並不盡然。

「他們爭的就是麻六甲海峽是不是順利暢通，會不會被任意封鎖。」孫大千表示，所以習近平上任後開始推動一帶一路，就是要解決掉麻六甲海峽對中國大陸未來運補，可能造成一些潛在的威脅，一帶一路要做的就是把亞洲、歐洲、非洲都能夠連結在一起。第三條路廊就是希望能夠拉到巴基斯坦，能建立港口，讓大陸以後的運補線不需要再經過麻六甲海峽。所以在一帶一路還沒有完成之前，麻六甲海峽的重要性依然存在。

孫大千指出，所以在南海地區的控制及實力展現也是必要的，美國也是幹一樣的事，否則幹嘛千里迢迢到南海耀武揚威？這對中國來說就是沒有辦法容忍的事情，也許過去的中國大陸可以容忍，但是當大陸不管在軍事或經濟逐漸強大了，我也要得到該有的尊重，不是你三不五時就可以派航母在我這邊繞來繞去。最近這段時間，中國大陸已經藉由各式各樣的場合，把他的紅線劃得很清楚。

「一個中國原則，他話已經講很直白了，揭下來就看你美國要不要買單。」孫大千強調，在南海、台海問題上，他都用實際行動表達了態度，幾乎是用不怕衝突的方式，在跟美國展現實力，講白了就是看你美國要不要衝突。美國也許可以造成緊張，但是他不會尋求衝突的原因是，他在整個印太地區結盟的態勢，軍事裝備的布局都還沒有完成。中國大陸會強力展現肌肉，也是因為有這個底氣，你如果敢就不用派布林肯來了！

孫大千直言，派布林肯來的目的不就是為了拖延時間嗎？俄羅斯的國防安全專家就講得很明白了，布林肯訪中只是緩兵之計。大陸不是不清楚這樣的態勢，但是他現在就是吃定你美國，你沒有準備好，所以你不敢動手，我把你擋住了又能如何？所以接下來南海各種大大小小的緊張情勢不會減少，因為美國也拉不下這個臉，說美國從此就不涉足南海了，美國現在是在一個騎虎難下的態勢，未來這種狀況是會持續發生的。