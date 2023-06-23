網友瘋歐美日韓潮流品，但礙於實體店價格高昂，因此紛紛尋求到網購平台尋找代購商，經驗較淺的網友往往看到賣家附上一張「LOTTE」韓國發票就信以為真，立刻下單，殊不知早已踏入陷阱，網購經驗豐富的內行人更稱其「死亡發票」，但還是不斷有人受騙。

不少網友購買到價格低廉的物品，卻又無法安心，紛紛到各大社群平台求達人驗證真假，就有網友在Dcard、臉書與Meteor等社團紛紛求驗，附上鞋子與發票照片。透過照片可以看到，一張白底黑字，寫著LOTTE DUTY FREE與一大串韓文的韓國樂天免稅商店發票，但內行人一看到這張就知道是假貨。

只要商品中有這張韓國樂天免稅發票，無一例外都是假貨，內行人更戲稱其為「死亡發票」。(圖／取自網路)

許多網購經驗豐富的網友都戲稱這張發票是「死亡發票」：「傳說真的死亡發票」、「恭喜中獎」、「看到發票就知道沒救了」、「LOTTE發票超穩，穩死的」、「死亡發票又出現了」、「怎麼還是會有人信死亡發票」。

內行人表示，只要以圖搜圖，就會發現有許多假貨都有這張發票，而且上面的號碼還都一樣，全是偽造的，事實上韓國商店也根本不會開出這種發票。

事實上過去就有許多內行人分享如何分辨真假經驗，包括賣家用正妹大頭貼、粉絲數量、交易評價間隔、商品圖片盜用其他商家、熱門稀有商品尺寸齊全價格卻又遠低於市面行情，幾乎都可以確定有問題。反之真貨店家在簡介中都會放上自己的IG、臉書，也會有實體工作室、店面，抑或是敢跟買家約面交，才推薦購買。