迪士尼近來人事異動頻繁，目前已資遣7000名員工，此外，高層也有異動，繼工作20多年的財務長麥卡錫(Christine McCarthy)離職，也傳出負責推進DEI戰略(多元共融內容)的多元長兼副總裁紐頓(Latondra Newton)另有規劃，對此，迪士尼發給公司員工的備忘錄已證實此事。

人資主管科爾曼 (Sonia Coleman)近日向員工表示紐頓將離開迪士尼，並肯定她自2017年加入公司，打造多元化、公平性、包容性的內容，因此全世界人們的故事，均能夠成為迪士尼故事的一部分。目前，迪士尼尚未確定接任人選，因此將由副總裁梅爾吉斯(Julie Merges)暫代她的職務內容。

Disney's Chief Diversity Officer Latondra Newton Exits (EXCLUSIVE) https://t.co/i2n1qd2eMU — Variety (@Variety) June 21, 2023

對此，外媒《Global Village Space》分析迪士尼2020年高層曾簽署內部文件，誓言推動真正的多元化，這些年來，曾向全國有色人種協會捐贈500萬美元(約1.5億新台幣)，並建立一個組織推動DEI，例如2020年便以組織名義，捐出高達1.4億美元(約4.3億新台幣)，因此應不會放棄推動多元化。

雖說如此，迪士尼近年的財務狀況不佳，旗下串流平台訂閱已連兩季下滑，股價甚至比4年前跌了4成，此外，以真人版動畫《小美人魚》來說，儘管創造4.7億美元(約145.8億新台幣)票房，但由於飾演美人魚「愛麗兒」的歌星海莉貝莉並非白人，不符合原著形象，被指過度看重「政治正確」，惹來負評不斷。