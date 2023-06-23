若用餐發現餐點內有蟲，無論是誰都會大發脾氣，但若反過來利用這點騙取錢財就相當可惡了。一名女子到板橋某冰品店消費，吃到一半大喊雪花冰有蟲，氣得走到櫃檯要求退費，事後店家調閱監視器發現，竟是女子自導自演，自己將蟲放進去。

事情發生在新北板橋，白色上衣的女客人走進冰品店，點了150元的雪花冰，吃沒幾口後，突然從包包拿出一坨衛生紙，打開後將裡面的蟲子捏出來，放到冰裡面，再用湯匙攪拌。

接著女客佯裝意外發現蟲子，大喊有蟲，氣得將整碗冰端到櫃台，痛罵店家太離譜，要求退費，由於當下客人眾多，相當忙碌，老闆確認的確有蟲後，便直接退款，女客則是拿了錢瀟灑走出店外。

事後店家調閱監視器，才發現一切都是女客自導自演，相當傻眼，喊話當事人出面道歉「你沒錢我可以請你吃一碗，但不要這樣騙」。律師劉韋庭則表示，女客人的行為已經違反刑法339條詐欺得利罪，最重可以判到5年以下有期徒刑。