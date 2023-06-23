雙金歌王沈文程曾唱紅許多琅琅上口的台語歌曲，上個月無預警拋出離婚震撼彈，坦言與長居加拿大的妻兒聚少離多，且生活方式有極大差異，早在20年前就簽字離婚，而最近他為了宣傳演唱會接受媒體採訪，更談及對感情的看法，想不到居然扯到好友張菲，說到後來還開玩笑說：「電子鍋是我的新女友。」

沈文程有過兩段婚姻，1989年娶的是第二任老婆，並育有一子，不過他1997年在加拿大置產沒多久，妻子便搬去定居，沈文程則埋首於工作，後來老婆告訴他：「你喜歡浪跡天涯的生活，就放你飛」，於是雙方在2000年簽下離婚協議書，對此，他認為離婚會被認定是失敗者，因此直到今年5月演唱會記者會上，才對外透露，除了感激老婆之外，也盼望對方跟兒子有好的生活。

現年沈文程已有68歲，外界好奇對再婚的看法？他也做出回應，根據《自由時報》報導，他坦言這幾年沒去追求愛情，直言深怕給其他人增添煩惱，也認為婚姻不具備任何意義，語重心長地說：「自己好好活著最重要。」以離過婚的好友張菲來說，同樣單身也過得不錯，因此他認為身邊有朋友陪伴便很滿足。

沈文程也提到32歲的兒子已是成年人且在加拿大有穩定工作，不需要牽掛太多，目前他獨居在台中，生活十分簡單愜意，常以釣魚、騎重機等嗜好為樂，在家時則很喜歡下廚煮飯，只要一個電子鍋即可煮一頓，為此打趣向媒體說：「乾脆寫跟電子鍋穩定交往」，十分風趣、幽默。