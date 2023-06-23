第16屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）日前於吉隆坡舉辦揭獎夜典禮，今年最大贏家為熊仔與獨立樂團同根生，分別獲得三項大獎，其中熊仔除了拿下十大專輯、十大單曲，也奪下本屆最佳男演唱人，成為FMA 16年以來第一位嘻哈歌王。

同根生則以《邊緣轉生術》獲年度大躍進、最佳樂團與十大專輯，多變音樂風格與特有文化融合氣息，展現無限創意與驚喜，也成功翻玩熟悉的民間故事。最佳女演唱人方面，頒給相隔13年才發片的靜物Lisa Djaati，整張專輯完整感受到每一個呼吸都與作品該有的起伏貼合，成熟製作技巧，也讓唱功發揮到淋漓盡致。

另外年度專輯由吳青峰《馬拉美的星期二》脫穎而出。今年FMA為首次舉辦實體揭獎活動，特別請到棉花糖主唱小球擔任典禮主持，還力邀好樂團、Haezee黃瑋昕擔任表演嘉賓，典禮尾聲，出現一位壓軸彩蛋嘉賓，淡出歌壇許久的「東南亞歌后」姚蘇蓉，以錄影方式驚喜獻聲，她用過來人身分鼓勵所有音樂人，無論有沒有得獎，持續朝自己努力的方向前進，就是最好的表現。