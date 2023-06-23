曾入圍金曲獎最佳演唱組合的饒舌團體「影子計劃Shadow Project」(簡稱SP)，由三位團員「Ye!!ow」、「Bu$Y」及「Paper Jim」所組成，近日發佈了全新單曲〈道奇Dodge〉。

來自高雄的饒舌演唱組合影子計劃，出道至今已有多首膾炙人口的作品，音樂曲風多元豐富，囊括了流行抒情、嘻哈、搖滾、台語流行等元素，除了成名曲〈過熱〉曾獲周湯豪欽點一起合作，也與魏如萱、黃品源等前輩歌手們激盪出不同的火花，而巷弄傳播神曲〈戀曲2020〉上架YouTube至今已破1600萬觀看數。

但在新歌MV中沒有出現第三位團員Paper Jim的身影，被問到是否拆夥？他們所屬莫非音創表示：「Paper Jim最近因家中有事的緣故會休息一下，但不會影響到影子計劃新專輯的推出進度，首波先發單曲先帶大家回到〈過熱Overlitt〉時期兩人爆炸般的精彩熱力，一起期待新專輯吧。」