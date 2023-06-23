雖然遭遇不小的損失，烏克蘭軍方仍逐步推進對俄軍的多點反攻，俄羅斯總統普丁再次把炫耀已久的薩爾馬特（Sarmat）洲際導彈拿來警告西方國家，聲稱這款威力最強的核導彈很快會部署到戰鬥任務。軍事專家早已分析過，薩爾馬特不過是老舊的撒旦洲際導彈更新版，性能既無長進，還有摻水的成分。情勢至此連吹牛都缺乏新招，看來普丁大帝很可能撐不過這個夏季。

普丁有招玩到沒招，又繞回去炫耀薩爾馬特導彈，很可能是烏克蘭戰場情勢極端不利。（圖／塔斯社）

普丁22日對軍校畢業生演說時，強調俄國核武「三位一體」（陸基、空基、海基）的重要性，他再次宣布將很快會部署新一代薩爾馬特洲際彈道導彈進入戰鬥任務。而從去年入侵烏克蘭之後，連這次至少已有3次公開聲稱薩爾馬特「即將」部署或加入戰鬥任務。

薩馬爾特是俄羅斯拿烏克蘭設計局研發的撒旦洲際導彈重新製造的所謂新型導彈，被譏為「考古式」研發。（圖／衛星通訊社）

上一次普丁宣布類似消息是在今年2月底美國總統拜登訪問烏克蘭首都基輔的時候，當時他聲稱俄軍試射了號稱最強的薩爾馬特重型洲際導彈，以表達他對拜登訪烏的憤怒與威嚇。令人意外的是，當時俄媒對薩爾馬特的試射沒有任何後續報導，有可能是試射失敗，也很可能根本沒有安排試射，普丁只是一時氣憤脫口而出，才把他心目中最厲害的武器再拿出來嚇一嚇對方。美國對此低調應對，看來是摸清了底細，只在回覆媒體詢問時輕描淡寫說：「不會對美國與盟國構成威脅」。至於這次普丁又祭出薩爾馬特，媒體看來已不太想再問美方的反應了。

拜登今年2月訪問基輔時，普丁曾試射薩爾馬特進行威嚇，但是美方一派輕鬆地回應稱：薩馬爾特不對美國構成威脅。（圖／路透）

俄羅斯研發的薩爾馬特核導彈一開始在全球國防界引起高度關注，畢業是它號稱是前蘇聯至今最強、也將是人類未來最強的武器。但薩爾馬特公布了相關的數據後，外界有兩種截然不同的看法，一是認為這款新的洲際核導彈是極為可怕的「末日武器」，另一方則認為它沒有什麼特別，就是一枚重型的洲際導彈罷了。

薩爾馬特代號RS-28，實際上是前蘇聯時期在位於烏克蘭的南方設計局與兵工廠研發製造的撒旦導彈（RS-20/R-36M）更新款，為200噸級重型導彈，可攜帶10~15枚75萬噸TNT當量的分導式核彈頭，據稱還能配合高超音速滑翔載具使用，射程號稱18000公里，比前一款撒旦導彈多出2000公里。研製這款導彈一方面是因為撒旦導彈過於老舊，又是烏克蘭的南方設計局研製，後勤與維護極為困難，因此在2009年由俄羅斯馬卡耶夫（Makeyev）火箭設計局著手研製。

薩爾馬特為200噸級重型導彈，可攜帶10~15枚75萬噸TNT當量的分導式核彈頭，據稱還能配合高超音速滑翔載具使用。（圖／塔斯社）

過去前蘇聯的軍事與工業產品給人第一印象就是「傻、大、笨、粗」，被嘲諷「力大就能出奇跡」，這在大多數的武器上都能看到這種被稱為「蘇聯症」的毛病。薩爾馬特也是如此，其特點是重量大、塊頭大、載荷大、射程大，突防能力極強、殺傷力巨大，造價比陸基機動導彈便宜，後勤維護較容易。它完全繼承了前一款撒旦導彈的特性，只在一些細節上做了點改變，因此也被稱為「撒旦-2」。大陸軍事專家分析稱，從作戰性能看，薩爾馬特與中共的東風-5B在尺寸、射程與分彈頭數目上都差不了太多，也同樣使用可長期貯存的液體燃料，作戰能力上差別不大。

此外，薩爾馬特雖說是新型導彈，性能上與前一款撒旦導彈相近，只能算是「新瓶裝舊酒」，甚至有一部份數據還有摻水的嫌疑。例如薩爾馬特發射總重量為208噸，其中彈頭有效載荷為10噸，推進燃料重量為178噸；而撒旦R-36M型擁有210噸的起飛重量，它的彈頭有效載荷僅有5噸，燃料重量為188噸。這顯示薩爾馬特減少了燃料才增加了彈頭載荷，但是又宣稱射程還可以更遠，兩組數字同時存在的可能性非常令人懷疑，一些專家因此認為薩馬爾特數據有灌水的成分。

過去前蘇聯的軍事與工業產品給人第一印象就是「傻、大、笨、粗」，被嘲諷「力大就能出奇跡」，薩爾馬特也有同樣的特性。（圖／塔斯社）

薩爾馬特從2009年開始研製，原訂2018年開始服役，2022年才首次試射，至今試射尚未全部完成，進度嚴重拖延。去年俄軍入侵烏克蘭挫敗時就拿出來炫 耀，現在對烏克蘭戰況更糟，俄軍又宣稱新導彈要在今年秋季服役，說服力實在太低，畢竟洲際導彈試射到服役最少也要2年以上的時間。而且要對付只有幾百公里距離的烏克蘭，哪裡用得著射程近2萬公里的洲際導彈？普丁這時又抬出這具尚未試驗完成的「傻大笨粗」重型核導彈，除了吹噓給自己壯膽，北約與烏克蘭顯然沒認真地把它當回事。