美國俄亥俄州近日發生一起悲劇，一名孕婦被2歲兒子拿手槍射死，她跟肚裡的胎兒都雙雙喪命。據了解，槍是爸爸的，而他當時剛好不在家。

據《法新社》報導，俄州一名31歲孕婦伊爾格（Laura Ilg）16日報警，她說自己懷孕33週了，而2歲兒子不小心拿槍射中了她的背部。警長史密斯（David Smith）表示，警方接獲通報後，迅速趕往她家中，伊爾爾被緊急送往醫院，但她的胎兒先身亡，幾個小時候她也宣告不治。

史密斯說，當警察到場時，她是清醒的，她在洗衣服時，兒子不知道怎麼進入上鎖的臥室，並開始玩槍，警方在床頭櫃發現一把手槍，還有2支上膛的槍枝。據報導，當時伊爾格的老公不在家，他稱那些槍是他的。據悉，美國人口有3.3億，約有4億支槍。今年3月才有一名德州3歲女孩拿槍射死4歲姊姊，當時父母跟其他家人都在家。根據皮尤研究中心的數據，大約40%的美國家庭擁有槍支，其中大多數還包括兒童。

根據約翰霍普金斯大學公共衛生學院的數據，擁有槍支的家庭，安全地存放了槍支的比率不到一半。史密斯解釋，伊爾格家裡有採取安全措施，但他還是希望民眾能做好預防措施，「扳機鎖、槍支保險箱都不貴，至少讓槍別裝子彈。」

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