左邊立杯。（信眾提供／許逸民澎湖傳真）

昨天端午節不少人在夯立蛋，但在澎湖，卻有信眾如往常到廟裡拜拜時，擲出罕見立杯，讓擲出的信眾直說好運，相信會發生好事。

這名陳姓信眾是昨天上午和往常一樣到一間位在澎湖湖西鄉龍門村的無名小廟拜拜，祈求主祀的土地公能賜予他好運，果然在擲杯時居然丟出一個立杯，讓他相信好運到了。

陳姓信眾說，這家小廟他拜了三十多年，每個月固定出一時五都會來，昨天他和往常一樣到廟裡拜拜，也接著他就擲杯，沒想到真的擲出一個立杯，讓他更相信會有好事發生。