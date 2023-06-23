「我超興奮要呈現給你們」，AMD（超微）董事長蘇姿丰6月14日在「AMD資料中心與人工智慧技術發表會」上，手持「MI300X」昭告市場進軍生成式AI戰場；本刊獨家掌握，蘇姿丰（Lisa Su）將在7月中旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈，預估將帶起不亞於NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳5月訪台的超級旋風。

市場抱持AMD「MI300X」叫陣nVIDIA「 H100」的高期望，因此MI300X在登台之前就獲封「怪物晶片」。然而華爾街認為AMD未有如NVIDIA有OPEN AI這樣具體的出海口，較晚上市讓NVIDIA佔盡先機，令AMD股價在發布會後股價走跌、而NVIDIA再創高峰，至16日前者股價收報124.24美元、後者來到426.53美元。

台灣供應鏈人士看完AMD的新品發布會，普遍指出MI300X最大賣點為「軟體環境完整、更高的兼容性」，「能夠結合處理器CPU與顯示晶片GPU」，縮短開發時間，加上「進入成本（TCO）相對低」，這對於初期需要快速大量普及的工業電腦、AI伺服器，是很大的誘因。

業內專家分析，MI300X有進入成本低、能源效率高等優勢，因為先進封裝CoWoS技術令AMD能夠採用3D小晶片設計，有24個Zen 4內核的高速處理，為掌握生成式AI的關鍵「需有大量記憶體」，設計放進192GB高頻寬記憶體（HBM3），能源效率也比輝達高5倍。AMD已經開始對資料中心客戶送樣。

輝達創辦人黃仁勳，5月出席COMPUTEX主題演講。（圖／報系資料照）

供應鏈人士指出，黃仁勳與蘇姿丰在發表會後直衝台灣，不僅因為他們出生在台灣，更是因台廠能順利助輝達與AMD晶片上市。

AMD、NVIDIA與台灣供應鏈早在20年前就開始進行生成式AI的生產製造與合作；最令人津津樂道的故事是黃仁勳找台積電創辦人張忠謀代工，而廣達AI伺服器採用NVIDIA產品，蘇姿丰即在2019年盛讚：「台灣是高速運算產業體系中心。」搭載生成式AI晶片的載具，從機構件、電源、散熱、配合的軟體等都要重新設計，加上供應鏈正面臨重配置，更要與廠商全面規畫布局。

而蘇姿丰預估生成式AI市場以50％年複合成長率（CAGR）高速成長，從現在規模300億美元、2027年成長到1500億美元：「因大型語言模型驅動，AI成為下世代計算的關鍵技術… 一切都剛開始而已，還有好多好多機會和需求。AMD7月台灣發布會後，市場對MI300系列有更清楚了解。

半導體產業人士指出：「輝達沒有CPU技術，而AMD因2006年買下具備CPU及GPU實力的加拿大ATI、2020年併入FPGA設計商 Xilinx，除了幫助顯示晶片設計，也多了跨界能力。」「輝達是頂規產品，就像跑車也能夠代步、但很貴，也不是什麼時候都需要寫複雜的文章；在圖形檢測、分類方面，就能用AMD的。」

工業電腦樺漢董事長朱復銓表示，生成式AI伺服器比一般伺服器，價格高10～15倍以上；黃仁勳5月曾拜訪樺漢旗下AI伺服器子公司超恩（Vecow），對於記者詢問蘇姿丰會不會也安排前往參觀？朱復銓未置可否。

生成式AI伺服器。（圖／取自AMD官網）

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