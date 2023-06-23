在生成式AI的大舞台，5月是NVIDIA創辦人黃仁勳獨領風騷，7月就是AMD董事長蘇姿丰（Lisa Su）專美於前；蘇姿丰跟晶圓教父張忠謀一樣畢業於麻省理工學院，這位女工程師挽救瀕臨破產的AMD，並把股價10年推升24倍、市值達到1000億美元，2021年起擔任美國總統拜登的科技顧問，並蟬聯多年「年薪最高女CEO」。蘇爸爸說蘇姿丰的成功，最重大意義在於「提升台灣人在美國社會的高度。」

蘇姿丰因在半導體領域保持明確方向和過人意志，且總推出CP值高產品的「親切」行為被鄉民親膩稱為「蘇媽」。父女關係相當親近的「蘇爸爸」蘇春槐曾在媒體公開分享教育心法，在蘇姿丰捐贈MIT奈米實驗室、獲清大榮譽博士等重大場合，蘇爸爸是陪在她身邊的那個男人。

蘇爸爸是紐約市府首席統計師、哥倫比亞大學術統博士、清大數學碩士， Lisa除了有把一個數學老師放家裡的優勢，身處金字塔頂端的蘇爸爸發現周圍有社經影響力者多是猶太人，便向猶太經典《塔木德經》學習總要「保持危機意識」、「超越自己」，善加引導讓蘇姿丰有能力和勇氣挑戰困難，而蘇媽媽生前創業經營一個汽車零件公司，給了她很大的身教。

蘇姿丰捐贈MIT奈米實驗室，MIT成立蘇姿丰大樓。（圖／翻攝推特）

蘇姿丰從小不會玩洋娃娃而是玩汽車，甚至拆開研究整個結構，蘇爸爸看到女兒的工程科學潛力，暑假送她去數學夏令營、到投資銀行學習，精通鋼琴的Lisa一度考慮朱麗亞音樂學院，在爸爸建議之下走上半導體之路。

蘇姿丰國中就開始跳級，為挑戰電機最高學府麻省理工學院，高中就開始學大一課程，跟世界學霸同窗的她經常是各路好漢的居中協調者，才讀大一就發明出現在半導體主流技術SOI（絕緣層上覆矽），24歲就拿到博士，工作時到IBM與索尼、東芝研發出微處理器晶片，幫助PS3遊戲機效能較前代升級千倍。

至於蘇姿丰翻轉瀕臨破產的AMD，要從AMD的衰敗說起。中央處理器（CPU）總被老大哥英特爾（Intel）端走9成市佔，2012年、44歲的蘇姿丰加入，在2014年成為CEO，她拍板進軍高效能CPU，趁英特爾7奈米製程生產不順時、 2016年發表CPU「Zen」，取代英特爾拿下大部分的資料中心生意和電競生意。

AMD在2018年轉盈，並在去年市值超車英特爾；近年蘇姿丰的戰場轉向繪圖晶片（GPU），2020年啟動任內最大收購案、斥350億美元併IC設計公司賽靈思（Xilinx），而14日發表的生成是AI晶片MI300X即是Xilinx FPGA與AMD AI技術的結合，儘管資本市場因AMD腳步較NVIDIA慢用股價下挫表態，富國銀行、巴克萊等11家華爾街法人以調升目標價力挺。

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