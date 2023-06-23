今年度新主題「生成式AI」出現，挽救台廠於庫存去化的泥淖中，自5月COMPUTEX展出AI伺服器、NVIDIA創辦人黃仁勳抵台宣傳，晶片製造、工業電腦、安控族群率先展開反彈；AMD董事長蘇姿丰將睽違3年、於7月下旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈，市場料再掀行情。

資料中心是支撐AI晶片的最大應用，研調機構TrendForce預估計，2023年搭載GPU、FPGA、ASIC等「廣義的」AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4％，占整體伺服器出貨量近9％。2022～2026 AI伺服器出貨量年複合成長率29％。

英業達（2356）是Open AI主機板獨家供應商，近月漲幅高達50％引起關注。（圖／報系資料照）

撼訊總經理陳劍威指出，生成式AI強化資訊處理，有車用、工控等跨領域潛力。工業電腦大廠樺漢（6414）總經理蔡能吉表示：「有生成式AI晶片，TURNKEY（一站式方案）才是重點，用軟體開發硬體、硬體配合應用。」針對客戶需求設定好軟硬體並調整完成，能立即使用。製造AI伺服器、工業電腦的族群如廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）一個月來漲幅超過3成。此外，Open AI主機板獨家供應商英業達（2356）近月漲幅高達50％也引起關注。

AMD、NVIDIA生成式AI晶片需要6奈米以下先進製程，須向台積電（2330）下單，工研院半導體資深研究員王宣智預估年需求1萬片，但現在產能遠遠不足；AI晶片讓影像捕捉和分析更快，在2027年一半以上監視設備都有即時分析的能力，安全監控族群有晶睿（3454）、奇偶（3356）、勝品（6556）、彩富（5489）。

台積電美國廠移機典禮，董事長劉德音（右六）香檳慶祝，超微董事長蘇姿丰（左二）和台積電創辦人張忠謀（右五）、總裁魏哲家（左七）、輝達執行長黃仁勳（左三）、蘋果執行長庫克（左五）等同台祝賀。（圖／台積電提供）

台新投顧副總黃文清指出， AI伺服器對較一般伺服器，零組件需求值、量提升，有利散熱、PCB印刷電路板、載板、機殼等零組件庫存去化且開發新規格，不過股價都已提前表態；此產業屬於初始階段，後續應觀察實際營收及獲利貢獻。

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