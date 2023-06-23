黃冠智、雷嘉汭相差5歲但沒什麼代溝，打鬧玩成一片。（圖／趙文彬攝）

黃冠智、雷嘉汭在鬼片《化劫》攜手打鬼，首次合作就默契破表，在電影裡還有多場充滿粉紅泡泡的戀愛戲碼。兩人接受時報周刊CTWANT專訪，即使相差5歲也幾乎沒什麼代溝，打鬧玩成一片，不過長相甜美、23歲的雷嘉汭卻被爆料是母胎單身，她打趣喊：「我單身我驕傲啊！」

雷嘉汭先前以恐怖喪屍片《哭悲》打開知名度，這次又再接下鬼片，跟靈異題材相當有緣，有新一代「鬼后」封號。片中她為了救回曾莞婷飾演的姑姑，遭邪門「上仙」附身，為了畫鬼妝天天都花6小時上妝，戴上特製隱眼幾乎看不到，頭髮用髮膠黏成一條一條，再噴上黑漆，嘴裡也都是血漿。回想起拍攝過程，她直呼：「吃東西都很痛苦，吃什麼都是血漿味。」恐怖妝髮就連工作人員都不敢跟她對視，求她去角落坐著，她笑說：「拍攝的那5天，我就像被排擠一樣，大家都不敢理我。」

很難想像長相甜美、23歲的雷嘉汭竟是母胎單身。（圖／趙文彬攝）

而這場山中大亂鬥的戲碼，幾乎全片演員都在場，黃冠智就透露，當時在山裡拍5天，場場夜戲又遇到颱風來襲，不是刮大風就是下大雨，「大家都是在爛泥巴裡滾來滾去。」而被上仙「附身」的雷嘉汭則是要模仿蜘蛛爬行，展現下腰、360度翻滾等高難度動作，幸好啦啦隊出身的她，筋骨相當軟Q，但開拍前也上了好幾堂肢體課，「我看了很多動物做練習，每個關節肢體都要盡量做到像蜘蛛一樣爬行。」

黃冠智在片中擁有近似《靈異教師神眉》的鬼手神力，能擊退鬼魂保命，比起雷嘉汭害怕阿飄，他雖然不怕，但也曾遇過難以解釋的靈異現象，透露過去拍別部作品時，半夜兩、三點常去公園練習官將首動作，回到家兩三天沒動的電腦明明蓋著，卻突然響起官將首音樂的打鑼聲，讓他嚇傻眼。不過他從那之後就頻頻走好運，「我去尾牙、殺青酒都中大獎，有朋友建議我去廟裡走一走，去完廟以後就再也沒中獎了。」

雷嘉汭在《化劫》中被附身，特殊鬼妝讓工作人員也不敢直視。（圖／台北双喜提供）

片中黃冠智為了雷嘉汭傾盡所有付出，為了英雄救美連打鬼都不怕，被問到私下是不是付出型，黃冠智開玩笑回：「我是吧！但不會像電影裡面一樣為了心愛的人去死啦！」雷嘉汭則意外透露自己是母胎單身，過去念佛教學校，後來又進入啦啦隊國家代表隊，隊上有禁愛令，自然也就跟戀愛無緣，即使有過曖昧對象也沒走到交往，零戀愛經驗就連導演都喊話，要她快去談場真正的戀愛，她笑說：「我可能都在忙自己興趣的東西，每個導演都給我這個建議，我有在努力了。」

被問到要不要幫雷嘉汭介紹，黃冠智立刻笑說：「她那麼優不用了啦！但真的有（男友）的話我可以幫忙過目一下。」並提醒雷嘉汭說記得遠離忽冷忽熱、愛理不理的男人，「像這種的就算了。」

黃冠智曾獲金鐘迷你劇集男配，演技受到肯定。（圖／趙文彬攝）

黃冠智先前才獲金鐘迷你劇集男配，演技受到肯定，被問到未來想挑戰的角色，他幽默回應：「想挑戰有長頭髮，可以綁頭髮的Rocker，我現在都平頭，想要有頭髮啊！」未來也想挑戰歌舞演出；屢屢接到靈異題材的雷嘉汭則許願想當帥氣女打仔，「哪一種打都可以，飛來飛去，還是車撞來撞去都可以。」

《化劫》現正上映中。

黃冠智笑說不需要幫雷嘉汭介紹男友，但可以過目一下。（圖／趙文彬攝）

更多 CTWANT 報導