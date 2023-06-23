2000年8月12日，俄國核子潛艇庫斯科號發生爆炸，艦上118人全數身亡。圖為當年8月18日，俄方軍艦降下迷你救援艇（資料照／ 美聯社）

Here is what Victor 6000, the robot being sent by France to rescue the #Titanic sub, looks like: weighs 4 tons, controlled by a thin cable made of microfiber and copper.



There is no way this can lift the 20-ton #Titan sub up from the ocean floor on its own.#OceansGate pic.twitter.com/NYXQcJctSz — Théophile Simon (@theophilesimon) June 21, 2023

美國「海洋之門探險」潛水器「泰坦號」搭載5人，18日下潛深海探索1912年沉船「鐵達尼號」後失聯；美國海岸防衛隊今(23日)表示，已在鐵達尼號沉船位置附近發現殘骸，「海洋之門探險」則聲明稱，認為5名乘客已經不幸死亡。前立委郭正亮舉2000年的意外表示，俄羅斯庫斯克號核潛艇爆炸，導致118人死亡。

法國海研船載運的水下探測機器人「維克多6000」日前進入「泰坦號」失聯海域搜救（路透社）

針對「泰坦號」發生意外，郭正亮22日在《國民大會》節目中舉例表示，當年最有名的就是，2000年的俄羅斯庫斯克號核潛艇爆炸，結果沉下去，上面的118個人全部死亡，因為它上不去，水壓差太多；若是強力把它打破，在壓力下，人馬上會死亡。

美國海岸防衛隊在當地時間22日表示，發現可疑殘骸，研判後屬於泰坦號，判斷乘客拉什（Stockton Rush）、達烏德父子（Shahzada and Suleman Dawood）、哈丁（Hamish Harding）和納爾格奧萊（Paul-Henri Nargeolet）皆已罹難。（圖／美聯社）

郭正亮接著指出，《鐵達尼號》導演詹姆士柯麥隆曾坐一個潛水器，下達至水深11000公尺，就跟此次潛水器一樣，可是它只坐一個人。那個很可怕，外頭都是漆黑的，連燈都沒有。也不知道會出現什麼東西。

1912年4月首航途中遇難沉入大西洋海底的「鐵達尼號」殘骸，當時乘員的鞋子、外套等物品均隨船體留在海底。（資料照／美聯社）

媒體人黃暐瀚則指出，海洋之門公司前總監洛奇里奇已經發現，如果出意外，將會很麻煩、很危險。他曾提醒，但是沒有用。洛奇里奇認為，這樣的操作模式其實是很危險的。