美國「海洋之門探險」潛水器「泰坦號」搭載5人，18日下潛深海探索1912年沉船「鐵達尼號」後失聯；美國海岸防衛隊今(23日)表示，已在鐵達尼號沉船位置附近發現殘骸，「海洋之門探險」則聲明稱，認為5名乘客已經不幸死亡。前立委郭正亮舉2000年的意外表示，俄羅斯庫斯克號核潛艇爆炸，導致118人死亡。
針對「泰坦號」發生意外，郭正亮22日在《國民大會》節目中舉例表示，當年最有名的就是，2000年的俄羅斯庫斯克號核潛艇爆炸，結果沉下去，上面的118個人全部死亡，因為它上不去，水壓差太多；若是強力把它打破，在壓力下，人馬上會死亡。
郭正亮接著指出，《鐵達尼號》導演詹姆士柯麥隆曾坐一個潛水器，下達至水深11000公尺，就跟此次潛水器一樣，可是它只坐一個人。那個很可怕，外頭都是漆黑的，連燈都沒有。也不知道會出現什麼東西。
媒體人黃暐瀚則指出，海洋之門公司前總監洛奇里奇已經發現，如果出意外，將會很麻煩、很危險。他曾提醒，但是沒有用。洛奇里奇認為，這樣的操作模式其實是很危險的。
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