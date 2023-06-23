中央氣象局預報指出，今天（23日）鋒面仍在台灣北部海面，各地雖然大多為多雲到晴，不過降雨會比今天多一些，上午以前北部地區有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，午後則是在北部地區及其他山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出活動請留意天氣變化；天氣持續悶熱，各地高溫約32到35度，雲林、南高屏及花東有局部36度以上高溫發生的機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（22日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（23）日「滯留鋒」在華南至北部海面一帶南北徘徊；受西南風影響，各地大多仍高溫炎熱，應注意防曬、防中暑；上午西半部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍略為擴大，高溫微降。各地區平地氣溫：北部24至34度，中部24至35度，南部23至36度，東部23至37度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下週四（24至29日）台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。

吳德榮說，最新（22日20時）美國模式（GFS）模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，29日20日向北移至台灣東方海面。最新歐洲模式則模擬，熱帶擾動穿過呂宋島進入南海。顯示末期的模擬，熱帶擾動的強度及路徑，不確定性皆很大，需持續觀察。