一名男網友分享，最近從冰箱冷凍庫挖出一顆放了3個月以上的肉粽，想丟掉卻被女友罵，對方稱冷凍1年都還可以吃，讓他當場愣住，也引起網友討論。對此，食品技師張邦妮表示，自製的粽子，或是購買沒有完整包裝的即食粽子，冷凍保存也不建議超過2周。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》詢問，最近從家裡的冰箱挖出至少冷凍3個月以上的肉粽，他想丟掉卻被女友痛罵浪費，女友堅稱說肉粽冷凍1年都還可以吃，讓他忍不住懷疑自己的衛生觀念，也很好奇大家冷凍肉粽多久的時間還是會吃？

貼文引起網友討論，「老人家隨隨便便都冰2到3年起跳，拿出來也是照吃，但我都不敢吃」、「我媽都會說，啊冷凍的沒關係啦」、「煮熟粽葉打開，看糯米有沒有牽絲及滑滑的一層在糯米上，有就是壞了」、「去年凍起來的，直到這幾天才吃完」。

食藥署則發文表示，端午節天氣炎熱，溫度與濕度都高，適合各種微生物、病菌生長，食物保存不當容易變質，建議不管是自製的或購買的粽子，如果暫時不吃，都應盡快放到冷凍庫（-18℃以下）儲存，進而有效地延長食品保鮮期。不過為了確保粽子的風味，建議還是盡快吃完比較好。

食品技師張邦妮在部落格中提到，自己包的粽子，或是市場、賣場沒有完整包裝的即食粽子，冷藏約可保存3天，如果要較長時間保存，應置於-18℃的冷凍庫中儲存，但仍不建議儲放不要超過2周。