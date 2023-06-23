今天是端午連假第2天，各地多雲到晴，降雨比昨天多一些，午後北部、山區及近山區平地都有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生機率；明天至下周四（24至29日）水氣增多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，各地近山區午後也有雷陣雨。氣象專家指出，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，強度及路徑不確定性仍大，需持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天滯留鋒在華南至北部海面一帶南北徘徊，受西南風影響，各地高溫炎熱，上午西半部偶有零星飄雨，午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍略為擴大。各地氣溫：北部24至34度、中部24至35度、南部23至36度、東部23至37度。

明天至下周四台灣附近漸轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨。

最新美國模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，下周四向北移至台灣東方海面；歐洲模式則模擬，熱帶擾動穿過呂宋島進入南海，熱帶擾動的強度及路徑不確定性很大，需持續觀察。