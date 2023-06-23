近日有消息指出，IDS國造潛艦原型艦預計將在9月下水，引發熱議。然而前海軍艦長呂禮詩對此卻表示，針對中國大陸的空中反潛制壓技術，台灣的新型潛艦缺乏AIP絕氣推進系統（Air-Independent Propulsion），無法長時間在水下航行，研發動作太慢。

呂禮詩21日在網路節目《政經龍鳳配》指出，台灣當下一共有4艘潛艦，「阿祖級」的海獅跟海豹，現在只能夠做訓練用；實際上有作戰能力的只有海龍跟海虎，但上述兩艘中有一艘在做性能提升維修，實質上我國只有一艘潛艦可以投入作戰。

除此之外，呂禮詩還進一步強調，不管是我們的海龍海虎、還是即將要下水的IDS國造潛艦都不具有絕氣推進系統，因此需要在一定時間把呼吸管浮起來，為電池充電，甚至是浮航啟動柴油發動機來充電，但由於解放軍當前在做空中反潛制壓，當上空有反潛機巡弋的情況下，台潛艦就難以浮出水面。呂稱，我們研發國造潛艦的動作太慢，且研發出來還是跟現役的海龍、海虎差不多，進展不大。

其實不只呂禮詩有談到國造潛艦的問題，前海軍武獲室上校王志鵬過去也曾針對「解析潛艦國造目前的問題」發表評論，指出我國缺乏三項紅區裝備包括反制裝備、AIP絕氣推進系統及隱匿技術等，但遭到海軍司令部反駁，「潛艦國造已取得相當成果，各項進度現依計畫執行，進度正常。」並怒批部分自稱「專家」者歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌，以輕率發言攻擊所有潛艦國造團隊，意圖製造輿論、混淆大眾視聽，表示遺憾。