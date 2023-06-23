ESPN Sources: The Washington Wizards are finalizing a deal to send Chris Paul to the Golden State Warriors for a package that includes Jordan Poole and future draft assets. pic.twitter.com/kpNkhqFicp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2023

勇士這筆交易案確定太重磅，也太驚人了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基23日爆料，勇士確定跟巫師完成交易，用普爾、羅林斯、2030年受保護首輪籤與2027年次輪籤，跟巫師換回保羅，屆時將讓勇士下季組成太過強大的保羅、史蒂芬柯瑞與克雷湯普生的後場豪華組合。

本周稍早巫師跟太陽完成交易換來保羅，如今保羅隨即被交易去了勇士，保羅現在還剩兩年合約，下季合約是全額保障的3080萬美元合約，至於2024-25年球季合約則是無保障的3000萬美元合約，無論如何，勇士總教練科爾下季要怎麼安排後場上場時間將很傷腦筋。

這筆重磅交易有趣的是，才剛上任的勇士總管小鄧里維曾公開表示，普爾至少還會待在勇士4年，畢竟雙方去年10月才達成一份提前續約，可是最後考慮到的是，普爾跟卓雷蒙格林去年休兵期爆發不合，以及普爾擔任替補與季後賽期間表現欠佳。

由於普爾去年10月簽下的提前續約保含毒藥條款限制，所以這筆交易案至少要等到7月7日才有辦法官方完成，目前除了傳出普爾「似乎」第一時間取消IG對卓雷蒙格林的關注，更有美媒預測假如普爾待在巫師穩居先發，很有可能成為下個球季聯盟得分王。