女星伊能靜是演藝圈的美魔女代表，保養有術的她，擁有凍齡高顏值和前凸後翹的身材曲線，完全看不出已55歲。近日，伊能靜在社群平台透露寶貝兒子小哈利放暑假，女兒也放假可以帶著到處玩，身旁能有兒女陪伴相當幸福，先前傳出小哈利有意往幕前發展，她再次重申兒子不會當藝人，而是要往導演之路邁進。

伊能靜先是提到六月底是愛女的生日，轉眼間她的寶貝女兒，已經長成了和爸爸一樣手長腳長的小女孩。接著話鋒一轉提到愛子小哈利，最近看了小哈利在布拉格拍攝的兩部短片，讓她印象深刻，「至今影像依然在腦海裡。他的導演作品，一如他的人，深刻且有自己的觀點。」

伊能靜很喜歡聽兒子說話，包括他閱讀的書、看的電影，「那些年輕寬闊的視角，常常讓我有更新的眼光去看待生命。」，她也提到小哈利未來的人生規劃，「即使拍些廣告給自己一點社會經驗，但不會走幕前，我也不推他走幕前，他的目標是導演，他的人生他有絕對自主權，而且我深信他可以。」身為母親，伊能靜非常相信兒子，「他一直是一個深深知道自己要什麼的孩子，我何其有幸，能這樣近距離地見證一個強大個體的茁壯。」

事實上，小哈利前年8月以藝名「En-Li恩利」宣布正式出道，對穿搭、時尚很有想法的他，不被性別限制住，勇敢穿上女裝示人，但曾擔心過是否會影響到伊能靜的工作；對此，伊能靜力挺兒子，告訴他：「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」。

至於庾澄慶的看法，他跟伊能靜比較起來較為低調，選擇默默支持小哈利做喜歡的事，除了第一時間關注小哈利的微博帳號，受訪時也說：「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了」，毫不在意兒子穿女裝引起的爭議。