演藝圈MeToo延燒，多位正面形象的男星陸續崩壞，炎亞綸爆曾硬上抖音網紅耀樂，還偷拍性愛影片，一名女粉絲在微博發文感嘆，從小到大追過多位男神，包括炎亞綸、羅志祥、吳亦凡等人，沒想到全都「翻車」了，她忍不住喊「還是接受不了啊！」許多網友留言笑說「下個喜歡誰先講一下」。

一名微博主「唯一純白的茉莉花兒」昨發文寫道，「救命SOS，我小學喜歡炎亞綸、羅志祥，國中喜歡吳亦凡，高中喜歡李易峰，後面又喜歡吳秀波、鄭爽、鄧倫。」

羅志祥2020年與網紅周揚青分手，對方爆料他男女關係混亂；吳亦凡2021年涉嫌強姦罪遭逮；炎亞綸日前被耀樂爆料硬上、偷拍性愛片。女粉絲喜歡過的男神全都在近幾年人設翻車，她不禁感嘆，「此刻的我自閉了，還是有點接受不了啊！」

許多網友留言「妳現在還有喜歡的嗎？我避一下雷」、「妳怎麼總喜歡到這些人」、「精準踩雷」、「下一個要喜歡誰，要不要先通知一下。」

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