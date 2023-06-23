共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）及史考特（Rick Scott）20日在參院外委會提出法案，要求美國國防部長確保台灣透過外國軍事銷售制度（Foreign Military Sales）購買的防衛武器與服務，能優先於其他國家取得。
蘇利文今天告訴中央社記者，他的法案單純是處理優先順序問題。
蘇利文指出，華府每個人都同意，台灣面臨來自中共嚴重且立即性威脅，但對台軍售交付延宕卻累積高達190億美元（約新台幣5924億元）。他強調：「這些軍備不是（美方）送的，是（台灣）買的，卻要拖到2020年代末才能交貨。」
他說，軍備遲交問題要靠華府解決，這正是他提出法案的目的。透過將台灣置於交貨優先次序首位，讓美方優先事項與對外發言一致。
華盛頓郵報（The Washington Post）2月報導指出，美國對台軍售許多項目還要等好幾年才能交貨，延宕項目包括魚叉反艦飛彈（Harpoon）及新型F-16戰機；根據一位不具名國會幕僚，其中魚叉反艦飛彈要到2027年才可能開始大批運抵台灣。
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