台南在地知名老店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂，因替大兒子做保欠銀行百萬債務不還，導致債權人連續三次將「阿堂鹹粥」商標聲請拍賣，未料從起標165萬降到65萬都流標，債權人再次聲請強制執行，卻發現張春堂暗中將商標無償轉讓給小兒子，債權人認權益受損向法院提告，法院判張春堂父子敗訴，須塗銷商標移轉登記。

根據判決書，張春堂的大兒子張明照於民國85年找父親當連帶保證人，向慶豐商業銀行借款221萬，還款期限到期後仍欠110萬。事後銀行將債權轉讓給資產管理公司。並三度101、102、106年間商標權強制執行公開拍賣，但全部流標。

事後資產管理公司又在111年10月向法院聲請強制執行商標權，未料該商全以轉移給小兒子。由於張春堂名下並無其他財產，管理公司認為張的行為損害權益，聲請撤銷移轉行為。

但是張春堂辯稱，他在89年間以本人名字「阿堂」申請商標，但因身體欠佳，於是將全部生財器具連同商標權以20萬讓給小兒子，由其繼續經營。

張純堂也主張，「阿堂」2字是以他本人名字作為命名，有其身分專屬性，再加上製作之各式虱目魚小吃，用特別配方烹調，口味異於其他同為虱目魚小吃做法，因此一般人取商標也很難發揮商業利益，價值有限，因此他以20萬轉讓給小兒子，並未損害債權人利益。

但法官認定，張春堂無法證明小兒子有將提領之現金交付給他，用以支付轉讓系爭商標權權利金，因此對張春堂表示已將「阿堂鹹粥」全部生財器具連同爭商標權讓與給小兒子不足採信。

另法官也認定，根據張春堂父子提供智財局標章權移轉契約書記載，「茲讓與人同意將其所有的註冊阿堂鹹粥商標標章無償移轉予受讓人」，已足以認定張春堂是無償將商標權移轉給小兒子。法院判張春堂父子敗訴，須塗銷商標移轉登記