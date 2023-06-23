2024總統大選，許多民調雖顯示民進黨參選人賴清德處於領先位置，大數據專家、台灣大學政治學系教授張佑宗卻直言，賴支持度始終沒有突破4成，因此賴並沒有想像中穩。由於民調顯示，不投民進黨的民眾超過5成，張佑宗更預言，民進黨在立委選舉部分恐丟掉10席。

《菱傳媒》日前曾公布民調顯示，絕對不投給民進黨的民眾達50.45%，其次為國民黨的46.30%。至於2024總統大選民調，賴清德以37.76%的支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲以31.29%居次，國民黨參選人侯友宜21.87%。

據《中評社》昨(22)日報導，做出這份民調的大數據專家張佑宗接受訪問時提到，賴清德的支持度始終沒有突破4成，且不投民進黨的民眾超過5成，顯示賴的選票頂多4成多，若再把不投票的人扣掉，賴清德顯然沒有想像中穩。

由於民調顯示不投民進黨超過5成，張佑宗預言民進黨立委恐丟掉10席，綠委要過半的機率非常低。張佑宗分析道，包括基隆、新北市中和、台中等很多地區，民進黨現任立委都沒有要爭取連任，加上許多縣市首長都是藍營執政，綠委沒有行政資源，區域立委席次將有大變化。