一年一度的大聯盟全明星賽，今（23日）公布第一輪的球迷投票結果，天使二刀流好手大谷翔平在先發指定打擊位置上，獲得全美聯最多的264萬6307票，將和國聯人氣王、獲得兩聯盟最高308萬2600票的勇士外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）攜手以先發之姿進入今年仲夏盛會。

這是大谷翔平首次在明星賽投票拿下聯盟最高票，也成為自2003年鈴木一朗後再有日本球員備受球迷肯定，大谷翔平將連續3年以先發球員身分踏上明星賽舞台，但是否以二刀流姿態出馬，得等到台灣時間3日所有位置的名單公布後才會揭曉。

大谷翔平在2021年明星賽以先發投手+開路先鋒登場，寫下歷史新頁，去年則因備戰下半季為由，婉拒以投手身分亮相明星賽，不過大谷翔平2打席全有上壘紀錄，還在道奇主場球迷面前，從例行賽被吃死死的柯蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打。

第一輪由每個位置票數前2名以及外野席次票數前6高的球員，晉級明星賽票選第二輪，由於大谷翔平鎖定美聯先發指定打擊，因此該位置不會再進行投票，國聯也因小阿庫尼亞佔了外野一席先發，只有4名外野手獲得第二輪票選資格，第二輪投票將於27日進行。