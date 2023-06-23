文班亞馬成為今年NBA選秀狀元。(美聯社)

NBA今年選秀會23日在紐約巴克雷中心登場，擁有狀元籤的馬刺，毫無疑問地從NBA總裁席爾佛口中說出選擇法籍226公分長人文班亞馬，成為2023年NBA選秀狀元，上次馬刺拿到狀元籤是在1997年選到「石佛」鄧肯；至於備受矚目的黃蜂榜眼籤，則選了來自阿拉巴馬大學的布蘭登米勒，擁有探花籤的拓荒者，最後選擇韓德森。

「感覺真的太開心了，這是夢想成真！」文班亞馬激動跟家人流淚擁抱表示，「在這個聯盟贏球很困難，我希望盡快學習更多東西，來讓自己可以在這個聯盟生存。」一旁他的馬刺新隊友索漢也跑來跟他擁抱，慶祝馬刺終於如願搶下這名天之驕子，也將重新預告王朝。

火箭第4順位選擇雙胞胎兄弟的哥哥阿蒙湯普生，第5順位的活塞馬上選了他的弟弟歐薩爾湯普生，等同這對雙胞胎兄弟檔連續被選中；第6順位魔術選擇阿肯色大學後衛安東尼布萊克；跟狀元文班亞馬同樣來自法國的庫利巴利，雖在第7順位被溜馬選上，卻隨即被交易到巫師。

巫師是用今年第8順位與2個次輪籤，跟溜馬換來第7順位，巫師也用第8順位選來傑瑞斯沃克送去溜馬；第9順位爵士選擇前鋒韓卓克斯；原本擁有第10順位的獨行俠，用第12順位與貝坦斯跟雷霆交易，雷霆用第10順位選了肯塔基大學後衛卡森華勒斯。