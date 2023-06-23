執導1997年轟動大片《鐵達尼號》（Titanic）的名導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）發表對這次「泰坦號」（Titan）遇難的看法

深潛北大西洋海域，探索百年沉船「鐵達尼號」殘骸的潛航器「泰坦號」（Titan）遇難，導致5人喪生，而執導1997年轟動大片《鐵達尼號》（Titanic）的詹姆斯柯麥隆（James Cameron）終於打破沉默說，這令他想起1912年的慘劇。

據美國廣播公司新聞（ABC News）和《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，柯麥隆說，這次悲劇和「鐵達尼號」船難驚人類似，令他感到震驚。而1912年會發生船難悲劇，是由於船長不斷接獲警告，說前面有冰山，但他仍一意孤行，全速前進，以致撞上冰山，導致船上2,224名人員中有1,514人罹難的重大慘劇。

這是自認為潛水迷的柯麥隆首度公開打破沉默，對「泰坦號」（Titan）悲劇表達看法。美國旅遊公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）稍早已證實，在潛航器內爆後，艦上5人瞬間全部罹難。

柯麥隆說，許多潛水社群的人都很關切「泰坦號」，有些深潛工程社群的頂尖高手先前甚至寫信給「海洋之門探險」，說他們所從事的活動太具實驗性，必須獲得認證，還不適合載乘客探險。他直指，兩起悲劇酷似的地方在於，警告都被置若罔聞。而全世界各地都在潛水，但竟在同一個地點發生悲劇，實在令人震驚，覺得簡直是離奇。

柯麥隆痛心地說，77歲的法國海洋學家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）是位傳奇潛航員，兩人是相識長達25年的老友，而他會以這種悲劇性的方式罹難，幾乎令人無法消受。至於柯麥隆本人曾完成33次「鐵達尼號」殘骸潛航，甚至去過地球目前已知最深的馬里亞納海溝（Mariana Trench）。

而「泰坦號」上的5名罹難者為「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）、法國退伍海軍納若萊、英國億萬富豪兼探險家哈定（Hamish Harding），以及英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）和他19歲的兒子蘇里曼（Suleman）。