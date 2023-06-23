《地獄里長》的導演群之一，也曾是金馬得主的游智煒遭多名女性指控性騷擾，甚至有人遭他強摸私密處，稍早《地獄里長》劇組已發出聲明將他除名，而他自己也在臉書發文，真心的向這些女性道歉，卻將性騷擾行為歸咎於童年父母多次自殺，剖析自己內心充滿寂寞跟孤獨，因此缺乏對愛的正確認識，引起受害者二度怒火：「沒人須承擔你的童年創傷」。

導演游智煒先前曾對MeToo風暴發表自我見解，因此引來第一位受害者發文轟他道貌岸然，導演隨後刪文。受害者不忍直接揭發他假面具，卻引來更多受害者私訊講述經歷，據《ETtoday星光雲》報導，另一位受害者透露自己收到其他8位受害者私訊，直指導演就是慣犯，不過游智煒並無任何表態，22日還在IG限動放出「端午節立蛋照」應景。

直到22日晚間8點50分，《地獄里長》劇組發出譴責聲明，許傑輝戲份刪減，游智煒導演直接除名。導演游智煒在晚間9點才發文道歉，內容提到，「童年跟著做生意失敗自殺多次的父母四處躲債，國中畢業就逃離精神出狀況的他們獨自生活，但心中充滿了寂寞跟孤獨，也完全缺乏對愛的正確認識，因此在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事。」並且提到成長過程跟自己的性格，導致這些年對愛情跟人際關係的處理失當，總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。

受害者看完道歉聲明怒回應：「絕不姑息。成年人請為自己的行為負責，沒有人需要承擔你的童年創傷。」另外還提到游智煒只要性騷對方後，對方跟他控訴或表明感受，他就會利用自己精神病身體不適的母親當擋箭牌，哭訴自己有多可憐，「我有大量證據、對話截圖，還有另外被他性侵的女性，在向他訊息哭訴為何要欺負自己的時候，他什麼話都沒說，只直接傳一堆自己與媽媽的各種合照給受害女性看！媽媽還是躺在病床不適的樣子，而他在旁邊燦笑！」

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