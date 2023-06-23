小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中美科技戰場上，美方炮火持續猛攻。日前傳出美國國會和拜登政府已將目標轉向阿里巴巴、華為、騰訊和百度等中國雲端巨頭，擬再度以國安為由制定相關禁令，聯手各國限制中企在海外的發展，恐將繼5G、晶片、TikTok等議題之後，再掀起新的一輪中美科技博弈。

【1】美擬再祭禁令 鎖定中國雲端巨頭

消息指出，美國國務院正研擬相關戰略，向其他國家提出美方對中國雲端運算供應商的擔憂，並已納入與外國政府對談的議題中。美國商務部考慮為中企制定更嚴格的管理政策，以應對雲端服務可能對美國造成的威脅。

【2】17檔雙資喝采 節後續攻

近期新台幣趨貶，外資買超力道收斂，投信面臨贖回壓力甚至減碼，但台股技術面未遭破壞，後市不看淡，投資專家建議追蹤外資、投信雙資同步加碼股，包括華航、長榮航、遠傳、欣興等17檔法人加持股，伺機卡位迎接下半年行情。

【3】Tesla超充聯盟成形 台廠吃補

繼福特（Ford）汽車之後，美國通用汽車（GM）6月8日也宣布與特斯拉（Tesla）達成協議，明年初開始，通用電動車（EV）就將開始使用Tesla超級充電網路，特斯拉超充聯盟商機隱然浮現。

【4】英特爾代工部門獨立 市場唱衰

美國半導體巨頭英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）21日表示，公司即將改變財報計算方式，讓晶片製造事業獨立發表部門盈虧及獲利率，強調將有助控制成本，達成三年內節省100億美元成本目標；英特爾也重申晶片製造事業將在2026年前趕上台積電，並預告下半公布重大客戶名單。但分析師擔心晶片製造難以衝高英特爾整體毛利率，使得英特爾股價大跌。

【5】外資買不停 日股今年飆漲30％

今年來日股氣勢如虹，全球投資人大舉湧進日本股市，積極追逐多年未見的漲勢，推升日經指數飆上逾30年新高，累計今年來大漲約30％，漲勢遠超美股。