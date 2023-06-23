日本網美「すばさん」在推特上分享跟蔬果行老闆的合照，只見她手中捧著一顆哈密瓜，但是胸前兩顆似乎比哈密瓜更大，照片吸引了28萬人朝聖，引起網友討論，不少人驚呼「小姐，請不要偷藏哈密瓜！」

日本網美「すばさん」昨天在推特上PO照片，只見她穿著淺灰色上衣搭配上身灰色的寬褲，手裡捧著一顆哈密瓜與蔬果行的老版拍照，但是保守的打扮仍然藏不住她的好身材，不少網友歪樓表示，她的胸似乎比哈密瓜還要大顆，吸引28萬人朝聖。

該網美的照片也被轉貼到PTT上，引起台灣網友熱烈討論，「小姐，請不要偷藏哈密瓜」、「又大又甜的哈密瓜」、「這瓜太甜了」、「警察伯伯，就是她，偷藏2顆哈密瓜在衣服裡面」、「當場偷2顆，老闆可以這樣容忍的嗎？」

手捧哈密瓜的照片爆紅以後，該網美的IG也迅速漲粉，讓她忍不住發推文驚呼「IG粉速迅速成長中」。直到今天早上8點，她的IG粉絲數已經累計了1.2萬人。