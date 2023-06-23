探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」，於18日出發後失聯，美國海岸防衛隊官員在當地時間週四（22日）證實，已經找到潛水器殘骸，船上5人死於「災難性內爆」，探險活動最終以悲劇收場。而事實上，早在潛水器失聯後不久，美國海軍就偵測到海底傳來爆炸聲響，卻未將資訊對外公開，並展開搜索行動，其中一個原因可能在於他們無法確認爆炸來源，擔心錯誤的資訊會阻礙搜救。

根據《每日郵報》、《華爾街日報》報導，海洋之門探險公司的觀光潛水器「泰坦號」（Titan），18日於原定2小時的下潛過程中，約在1小時45分鐘左右與支援母船失去聯繫，該公司執行長羅許（Stockton Rush）、一名法籍駕駛和3名付費乘客共5人在船上。多個國家投入大量人力物力，花了數天時間、數百萬美元，在上萬平方公里的海域搜尋泰坦的下落。

泰坦號上5名乘客，左起為巴基斯坦富商達伍德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇爾曼（Suleman Dawood）、法籍駕駛納吉歐雷特（Paul-Henry Nargeolet）、探險公司CEO羅許（Stockton Rush）、英國富豪哈定（Hamish Harding）。（圖／美聯社）

不過據參與搜救的美國海軍官員表示，其實他們幾乎在泰坦號失蹤同時就展開了監聽，不久後，水下聲學探測系統便在泰坦傳出失聯的地點附近，偵測到疑似「內爆或爆炸」的聲響，雖然無法確定聲音的來源，但海軍還是將這個資訊傳達給搜救指揮官，協助展開後續救援行動。

這似乎也能說明，為何搜救隊伍的聲納浮標沒有偵測到內爆聲——因為在他們抵達前，悲劇就已經發生了。據悉，在泰坦號失聯8小時後，「海洋之門」探險公司才向海岸防衛隊進行通報。