台南一名人夫阿倫（化名）去年深夜回妻子租屋處，發現妻子神色緊張且只穿著內衣應門，進一步探索後竟發現窗簾後站了一名只穿內褲的陌生男子，氣得他把對方告上法院，法官認為小王已侵害阿倫配偶權，判其須賠償給付10萬元，可上訴。

據判決書指出，阿倫（化名）去年2月18日凌晨至妻子租屋套房時，發現妻子僅著內衣應門，神色慌亂，而2名稚女則坐於床上，經進一步搜尋，阿倫發現小王僅穿著內衣褲，躲藏於房內之窗簾後面，顯見2人有在稚女面前發生性行為。

阿倫控訴，小王明知妻子為有夫之婦，縱其2人間沒有發生性行為，但於深夜孤男寡女共處一室，亦已逾越一般男女正常交往情形，已侵害他的配偶權，致其精神備受打擊，因此向小王提告求償100萬元。

法庭審理時，小王辯稱，當時他確實在租屋套房與人妻聚會，但2人僅為單純朋友關係，當天是人妻為了幫他慶生，考量疫情嚴重，才邀約其至家中作客，結束後因外面天氣飄雨，人妻便讓他在租屋套房客廳內休息，而阿倫突然出現在租屋套房，他因擔心場面尷尬，才會躲到房內窗簾後之陽台。

法官認為，雖當場乏2人有通姦行為或發生性行為之證據，但依照社會通念觀察，人妻於深夜身著睡衣與非配偶之小王獨處於臥室，顯已逾越一般男女正常社交之單純友情交往界線，因此不採信小王說詞，判其須賠償給付阿倫10萬元，可上訴。