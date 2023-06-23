每年的 6 月 23 日為「國際奧林匹克日（Olympic Day）」，中華奧會為響應國際奧會（International Olympic Committee ，IOC）的號召，致力推廣全民運動、奧林匹克教育，透過多項活動和合作，不斷促進運動精神和價值的傳承。

多年來，中華奧會不斷推動全民運動的理念。透過舉辦全民路跑、邀請外館參與龍舟傳統運動，也在今年舉辦了首屆「小小英雄運動會」，希望透過這活動讓孩子們接觸運動、享受運動的樂趣。同時，也希望透過活動傳遞奧林匹克精神和價值「卓越、友誼、尊重」和「更高、更快、更強、更團結」，以體育運動團結整個社會。

今年，中華奧會更結合2023年奧林匹克日（Olympic Day）主題「Let's Move」，邀請國際體育事務人才培訓營學員和選手們一起參與響應、續推動全民運動。

除全民運動，也不斷推動奧林匹克教育，每年積極促進台灣青年學子參與國際奧林匹克學院的活動，以推動奧林匹克精神的傳承，鼓勵他們跨越國界並擴展國際視野。在2019年獲國際奧林匹克學院（International Olympic Academy, 以下簡稱IOA）頒授雅典娜獎座（Prize Athena）後，今年6月初也由本會林鴻道主席前往希臘．奧林匹亞與IOA簽署教育交流合作備忘錄（MOU）進一步加強了中華奧會與國際奧林匹克學院之間的合作，並為未來的教育交流合作帶來了新的前景。

中華奧會和國立台灣師範大學共同規劃、製作了桌遊「佛萊明的冒險日誌」，希透過桌遊的方式讓更多人認識奥運在「卓越」、「尊重」與「友誼」的精神價値，並帶出奧運「傳承」的生生不息與「永續」的共存概念，奧林匹克精神。

中華奧會將繼續以推動全民運動和奧林匹克教育為使命，致力於培養更多運動人才、傳播奧林匹克精神，並與國際奧林匹克學院攜手合作，共同開創更加光明的未來。