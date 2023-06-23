台灣近期盛行「#Me Too」運動，從政治圈一路燒進學術界、影劇圈，目前許傑輝、黃子佼、宥勝、NONO、炎亞綸、徐姓主持人都因沾上性醜聞而翻車。網友好奇，大部分涉及案件的男星往往已婚，但他們的太太卻很少憤怒發聲，不解「為何正宮的包容力都這麼大」，引發網友探討。

許傑輝因被多名女藝人指控性騷擾，15日宣布退出演藝事業，其小18歲妻陳宛君始終靜悄悄。宥勝18日遭指控強吻、解開被害女的內衣，好男人的形象毀滅，同天發布道歉聲明，其妻蕾媽（林慈惠）隔3天發文「該道歉的人好多，想感謝的人更多」，會努力扛著身上的很多責任繼續向前走。

緊接著換黃子佼翻車，19日認錯後連爆13位藝人黑料，還因情緒不穩送醫，現已出院，他的演員妻孟耿如發聲：「發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」沒多久，NONO也被指控性騷、性侵20女，他宣布「停止演藝工作，誠心深刻反省」，其台語金曲歌后妻朱海君透過經紀人簡短回應：「目前回應就像NONO寫得那樣。」而她的工作未受風波影響，照常接商演、電視通告。

網友昨（22日）在PTT八卦版問：「為何正宮的包容力都這麼大？」好奇涉及案件的男星7、8成都已婚，但他們的老婆不要說離婚，連出來譴責丈夫一句都沒有，都默默吞下，不解為何包容度如此大。

此文一出，吸引眾多網友討論，有人認為可能是男方掌握經濟主導權，或是考量有小孩，也有人表示：「這些男人就算真的在外頭玩～還是會回到元配身邊。她們很了解自已是唯一港口，跟那些只能玩玩的女人不同…」

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