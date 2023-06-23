巴菲特今年的年度捐贈創下史上最大手筆，捐出約1,370萬股波克夏B股。其中有1,045萬股捐給比爾與梅琳達蓋茲基金會，該基金會總計收到價值逾390萬美元的波克夏股票。

高齡92歲的傳奇投資人巴菲特捐贈105萬股波克夏股票，給蘇珊湯普森巴菲特基金會，該基金會以巴菲特第一任妻子為名。其餘220萬股平均分配給巴菲特三名子女掌理的三家慈善基金會。

巴菲特在2006年6月26日制定年度捐贈計畫，他當時擁有430億美元的波克夏A股，這些股票占巴菲特淨資產的98％以上。