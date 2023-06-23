BYRON BUXTON 466 FEET pic.twitter.com/ByQi9zUUpp — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 22, 2023

Make that 931 feet worth of homers for Byron Buxton. 😮 pic.twitter.com/xM8czc4c2a — MLB (@MLB) June 22, 2023

Byron Buxton is the first player to hit multiple 460-foot home runs in a single game since Mike Napoli last did it on May 1, 2013. pic.twitter.com/xl6T1oYZ0Y — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 22, 2023

升上大聯盟後備受期待、被稱作「黑色鱒魚」的雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton），卻始終受到傷痛影響限制發揮，不過今（23日）他將胸中的一口怨氣全部發洩，不但單場擊出雙響炮，2支全壘打還是超過460英呎的「怪物轟」，成為大聯盟設立Statcast以來首位做到的球員。

本季巴克斯頓轉戰指定打擊位置，雙城想讓他專注在火力輸出，只是打擊仍未見起色，日前巴克斯頓才剛結束連續8場比賽未敲安的尷尬紀錄，棒子也逐漸加熱起來，今交手紅襪的比賽，巴克斯頓4打數敲出雙安，2支安打都是全壘打，飛行距離分別為466、465英呎，也幫助雙城以6比0戰勝紅襪，結束球隊3連敗。

「這就像是來到打擊練習場一樣。」雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）堅信子弟兵能走出低潮，「當他把一切都順利接起來，那正是他所能做到的樣子。」根據《ESPN Stats & Info》報導，巴克斯頓是自2013年紅襪明星內野手納波里（Mike Napoli）後，首位單場擊出至少2支超過460英呎全壘打的球員。

目前在美聯中區取得些微領先，雙城近期接連迎來好消息，日籍強投前田健太將從傷兵名單中回歸，擔任明天對陣老虎的先發投手，另外還簽下35歲前賽揚獎名投凱寇（Dallas Keuchel），雙城本季先發投手自責分率3.70，排名全大聯盟第4，但先發輪換中沒有左投手，這是凱寇爭取登上大聯盟的一大優勢。