中國積極發展電動車並擴張全球版圖，美國政府今天宣布向福特汽車提供92億美元貸款打造3座電池廠，為金融危機過後向汽車製造商發放的最大筆款項，全力迎戰中國電動車競爭。

美國能源部宣布提供BlueOval SK，也就是福特汽車和韓國電池製造商SK On的合資企業一筆92億美元（約新台幣2853億元）貸款。這筆資金將用於興建「3座電池廠」，推動福特電動車發展、擴大美國國內製造產能。

綜合媒體報導，這筆貸款為2009年金融危機後，美國向汽車製造商發放的最大單筆投資款項，象徵美國欲降低對中國在電動車電池和關鍵組件的依賴。

福特汽車執行董事長比爾福特（Bill Ford）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，指出中國電動車發展快速且大規模出口；他表示，「我們必須先做好準備，而且我們正在準備中」。外界解讀，美國尚未做好競爭準備。

美國能源部貸款計畫辦公室（Loan Programs Office）主任夏哈（Jigar Shah）說，此計畫目標主要並非在創新，「而是讓更多供應鏈生產回歸美國」。

去年成立的BlueOval SK，將於肯塔基州和田納西州各興建2座和1座電池廠，帶動電動車製造，預計此項計畫，將為兩州創造5000個就業機會，電池廠營運之後，將僱用7500名員工。電池廠將於2025年開始生產。

根據美國總統拜登（Joe Biden）政府公布的減碳目標，2030年前，美國銷售的汽車當中，半數必須為零排放汽車。美國亦透過「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）發展乾淨能源，目前已經宣布超過100項的電動車和電池生產計畫，總投資達2000億美元。

隨著美中關係緊張加劇，美國正積極擴張關鍵產業製造產能，雖然兩黨在綠能政策上意見分歧，但在對抗中國方面都展現支持態度。

福特預期，到2026年時，能達到200萬輛電動車生產量，相比去年生產的13萬2000輛，產能將大幅增長。此外，福特也傳出將啟動新一輪裁員來降低營運成本；華爾街日報（WSJ）指出，福特將於下週宣布消息，目前不清楚裁員規模。

受到政府貸款計畫激勵，福特汽車股價上漲1.21%。