搜救人員今天說，探索「鐵達尼號」（Titanic）沉船的旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）失聯後，在深海發生「災難性內爆」，艙內5人可能瞬間死亡。

法新社報導，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）宣布這個消息的同時，多國4天來在北大西洋的搜救行動也畫上句點。

美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）表示，搜救人員在距離鐵達尼號沉船處500公尺的海底發現潛水器殘骸，分析顯示，這些殘骸符合潛水器壓力室內爆的現象。

搜救單位後來獲悉，這些碎片包括潛水器的錐狀尾部及耐壓船體的前端和後端。

他說，海岸防衛隊無法確知潛水器何時或為何爆炸，也拒絕透露是否能找回5人的遺體。他說：「海底環境極為惡劣。」

毛格表示，人員和船隻即將解除動員，但無人駕駛機器人會持續在海床行動，「我們將盡可能蒐集最多資訊」。

專門從事深水搜索和打撈作業的海洋學家梅恩茲（David Mearns）稍早說，由發現的殘骸來看，潛水器是快速解體。

梅恩茲與其中2名罹難者是朋友，他接受天空新聞網（Sky News）訪問時指出：「（不幸中的）唯一大幸是（內爆）瞬間發生，實際上是以毫秒計，艙內的人不會知道發生了何事。」

泰坦號搭載的5人分別為58歲英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、48歲英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）、曾造訪鐵達尼號沉船數十次的77歲法國海洋學家納若萊（Paul-Henri Nargeolet），以及泰坦號所屬「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）美籍創辦人暨執行長，也是這艘潛水器的駕駛拉許（Stockton Rush）。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）