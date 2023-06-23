民眾端午連假出遊要做好塞車的準備，交通部高公局預估今天西部國道要到晚間8點過後車潮才會紓解，國5恐怕要塞到明天凌晨。一名網友昨在批踢踢發文表示，國道南港往國5路段塞爆，驚呼「全台灣都要去宜蘭？」

一名網友在批踢踢發文詢問「現在是全台灣都要去宜蘭？昨晚塞到現在」，他說前一天下午往國3的道路都在塞車，「真佩服這些開車的人，是全台灣都要去宜蘭、花蓮、台東？大家怎麼能夠忍受在車上6小時？」

許多網友表示「就買不到火車票啊」、「昨天晚上11點經過，國5南北雙向都塞爆，排到木柵去」、「宜蘭人表示，你們這些人可不可以不要放假就往東部跑？」也有網友喊「高鐵東延到宜蘭＋1」、「全台要去宜蘭都走雪隧，把國六延伸到花蓮啊！」

其他網友則表示，「連假完全不會想排行程到東部」、「假日車手這麼多，想不懂有錢人怎麼這麼愛國旅。」

根據國道即時路況顯示，上午8點半左右西部國道大致順暢，國5已出現車潮，南港系統-石碇時速不到40公里。