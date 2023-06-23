男星炎亞綸近日被踢爆曾拍攝私密照還外流，讓他正面陽光的形象崩壞，也讓外界重新檢視他與過去飛輪海成員們的關係。近日，微博有博主整理，過往炎亞綸與汪東城之間「異於常人的親密互動」，令網友大吃一驚：「感覺是真愛。」

從曝光中的2010年截圖中，炎亞綸的微博上隨處可見「東」字，文中曖昧寫道「東東」、「在東房間裡」、「東的調酒」、「被東秒殺」等文字，雖然年代久遠，畫質略差，但仍舊可以看出炎亞綸與汪東城的好關係。

此外，網友還翻出炎亞綸曾經擔任過《死神少女》其中一集的編劇，該集講述一對男男CP，角色一個叫做「大東」、另一個叫做「小倫」，炎亞綸還曾公開回嗆過汪東城和唐禹哲的CP粉，看的出來相當吃醋。

該貼文曝光後，許多網友紛紛留言討論，「汪東城也是能忍」、「不太懂，炎亞綸是1嗎，那他難道想讓汪東城做0嗎」、「雖然但是，我覺得那個東長得也不是很帥啊，他怎麼這麼愛？」、「唐禹哲：自己被當成假想情敵我也很無奈啊」、「看出來了他超愛」、「哈哈哈汪大東只覺得他晦氣」

事實上，有網友發現飛輪海成員辰亦儒其實早就以開玩笑的方式爆了不少料，就有一名網友在微博分享幾張截圖，直言：「辰亦儒：一個飛輪海裡寂寞暴走的瓜主，作為一個藏不住話又知道很多瓜但又不能講的人」，笑翻不少網友。

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