維生素B群是相當受國人歡迎的保健食品，有助減輕疲勞，但該怎麼吃才正確呢？敏盛綜合醫院副院長江坤俊建議，B群飯後吃最好，才能將攝取的食物轉換成能量，從而發揮提神效果。除此，他點出B群有2大禁忌，即腸胃不好者不要空腹吃B群，可能會引起不適；以及不要搭配茶、咖啡等飲品一起服用，以免B群加速排出。

江坤俊在《健康2.0》YouTube頻道指出，B群屬於水溶性維生素，理論上飯前或飯後吃吸收狀況都一樣，但還是建議飯後吃較佳，原因是B群在體內為輔酶的角色，本身沒有能量，需要有食物才能轉換成能量。若空腹吃B群，沒有食物可以轉換，就無法發揮提神效果。

除此，江坤俊提醒吃B群要注意2點，首先是腸胃不好者，建議不要空腹吃，因為B群會刺激腸胃道，可能會引起不適。其次是，不要搭配咖啡和茶一起服用，因為此2種飲品有利尿效果，B群為水溶性維生素，會被加速排出體外。

毒理學專家招名威曾表示，維生素B群在能量代謝和神經系統功能中扮演著重要的角色，若再加上鐵就會有事半功倍的效果，因為鐵有助促進紅血球的生成，增加血液中氧氣供應，進而增加活力和耐力，正好提供B群在免疫功能、細胞修復和成長上，很大的幫助。

除了補充品外，食品技師張邦妮提醒，許多食物也都含有豐富的維生素B群，如糙米、豆類、麥片、牛奶、豬肉、牡蠣、蛋黃、花生、深海魚類及深綠色蔬菜等，保持飲食均衡才是健康之道。