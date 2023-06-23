提供具競爭力的薪資已是招募基本條件，486團購為留住人才不僅提供優於業界的薪資、分紅、獎金，並將福利延伸至子女和父母。結婚禮金最高1個月薪資、生育禮金最高8萬元，育兒津貼自今年起提高至每胎每月可請領3000元，直到孩子滿18歲止每胎累積可領64萬8000元。

486團購表示，積極打造育兒友善的職場環境不僅成功吸引新進人才，留才效益更是顯著。現在小孩生的越來越少，每一個都是費心栽培，據內部調查育兒費用佔員工每月薪資支出超過47%，最受歡迎的公司福利就是育兒津貼，其次是可準時下班接小孩和申請「帶娃上班」，遇到突發狀況時父母不會措手不及。

不只照顧員工和子女，父母生病住院同樣享全額補助單人房費用。486先生表示，父母好好休養，同仁才能放心工作。而隨著物價連連上漲，486團購宣布將租屋津貼自每月2000元調高至3000元，另外，新增每月3000元房貸津貼，減輕員工生活和育兒壓力。