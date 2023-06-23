國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中）上午在黨主席朱立倫（左）、桃園市長張善政（右）陪同下前往桃園楊梅錫福宮參香。（呂筱蟬攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日由黨主席朱立倫、桃園市長張善政陪同，前往桃園楊梅錫福宮參香，現場祝福侯友宜高票當選聲不斷。對於防磚條款，朱立倫說不要長他人志氣滅自己威風，更不需要幫綠營、綠媒創造話題。

日前藍營立委陳玉珍提出「防磚條款」，意指若在7月23日全代會前支持度未達15%，應考慮換人，但當時國民黨中央立即回應「不可能換人」。朱立倫被問此事則說，現在全黨團結一致，共同支持黨徵召的侯友宜及所有提名立委，這場選戰是團隊競賽，要靠大家同心協力，一個比賽才在第一局上半，也許腳步沒那麼穩，團隊表現不那麼好，但有信心、決心一步一腳印最後贏得勝選。在過程中我們是民主政黨有不同聲音，但要共同團結一致，千萬不要長他人志氣滅自己威風，更不需要幫綠營、綠媒創造話題。今天在桃園看到地方鄉親熱情，每一個立委選區都團結動員，明天會到竹市，接下來還有彰化及其他縣市，所有黨的組織團隊都會結合在一起，一定能團結勝選。

對於是否祭出黨紀問題，朱立倫說，相信我們是一個團隊，會越來越好越來越團結，侯友宜會帶領立委候選人打贏選戰。去年在桃園張善政也經歷風風雨雨，最後大家同心協力克服困難，張善政努力過程是很好標竿，是大家努力成果，我們一定號召非綠朋友團結一致，支持總統立委候選人，黨與黨會有不同戰略，我們會努力團結整合非綠朋友，因為大家都希望和平過好日子。

從老家出發是否意味重新整頓，朱立倫說桃園是自己的家，侯友宜也是桃園大家庭的一份子，謝謝張善政市長邀請老縣長老同事力挺，我們都是桃園的一份子，很開心回來看鄉親好朋友。

被問及民調侯友宜說，我樂見能當選，跟所有民眾全國市民好朋友及桃園鄉親大家凝聚在一起，人民需要什麼我們全力以赴，讓國家能往前走，誰跟誰配都不重要，重要的是自己一定要往前走。對於防磚條款，侯友宜說我們面對民眾提出問題的解決方式，讓自己不斷衝刺，在競賽最後贏得勝利，因為這場選舉是中華民國這塊土地能夠平安最重要的選戰。

對是否會爭取韓國瑜支持，侯友宜說，與韓國瑜本來就是朋友，也是國民黨團隊一份子，時常保持聯絡，請大家放心，會為中華民國站在一起，我們只有一個信念，讓做不好的民進黨下架，團結所有力量，面對國家未來能夠帶給人民更多希望。

侯友宜說，桃園是自己第一個在學生時代、民國68年來實習的地方，從楊梅開始，又當過警察局長，桃園是我們的家，鄉親也是多年老朋友，謝謝大家給我們滿滿熱情，跟大家站在這裡，是讓我們從桃園這塊土地一起向前走。

張善政說，侯市長當年擔任警察局長表現有目共睹，現在會盡全力把桃園市政做好，對國民黨執政有信心。