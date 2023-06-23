今（23日）端午連假第二天，天氣晴朗炎熱適合出遊，國道車潮眾多。上午8時47分，國道1號北向7.6K、五堵路段，發生1大貨車、1小貨車、1小客車追撞事故，目前占用外線處理中，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛。