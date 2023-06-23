連假第二天！國1北上五堵段「3車追撞」回堵5km 09:372023/06/23 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假第二天！國1北上五堵段「3車追撞」，回堵5km。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（23日）端午連假第二天，天氣晴朗炎熱適合出遊，國道車潮眾多。上午8時47分，國道1號北向7.6K、五堵路段，發生1大貨車、1小貨車、1小客車追撞事故，目前占用外線處理中，後方回堵5公里，高公局提醒用路人小心駕駛。 人夫夜歸妻「穿內衣開門」驚見「內褲男」躲窗簾後 辯：在慶生 太扯！短裙妹斑馬線「禮讓行車」仍被撞…噴飛倒地滾2圈 真戰力強！空官女畢業生一拳打飛「將軍帽」親曝：差點腿軟跪下 #五堵 #回堵 #連假 #國1 #北上 也許您會感興趣 推薦閱讀 死亡發票！網路找代購有這張「100％假貨」 一堆人竟不知 00:532023/06/23 生活 NBA》太驚人！勇士送出普爾跟巫師換回保羅跟柯瑞聯手 07:452023/06/23 體育 02：45宜蘭南澳規模4.7淺層地震 12縣市有感 03:192023/06/23 生活 端午連假天氣持續升溫 今高溫上看37度 09:072023/06/23 生活 連假國道1幕超扯 他驚「全台灣都去宜蘭？」估塞到凌晨 09:202023/06/23 生活 雷根號進南海被看破手腳？他揭最新局勢：美國騎虎難下 07:562023/06/23 政治 影》神力！雙城「黑鱒」單場2發怪物轟 創大聯盟首見 09:052023/06/23 體育 「泰坦號」探索鐵達尼出意外 郭正亮想起1恐怖悲劇：118人亡 08:052023/06/23 政治 《科技》486團購祭「0到18歲公司養」 生育補助上看8萬元 09:282023/06/23 財經 富爸爸訓兒「不讀書就開計程車」做底層工作 下秒遭司機打臉 07:202023/06/23 社會 23歲「鬼后」雷嘉汭爆母胎單身 攜手黃冠智打鬼6小時 06:582023/06/23 娛樂 午後3處大雨！明起水氣更多 專家曝熱帶擾動路徑 07:452023/06/23 生活 林志玲曬長輩圖慶端午「亂象中最幸福」 起底昔被逼吃飯傳聞 08:572023/06/23 娛樂 《台北股市》台股各均線仍為多頭排列 3概念股輪動 09:372023/06/23 財經 1分鐘讀財經》拜登又要出手？新戰場殺向雲端 這4家陸廠危險了 08:282023/06/23 財經 MLB》大谷翔平連3年明星賽先發 登美聯人氣王追平一朗紀錄 08:122023/06/23 體育 美國民眾購買力5月出現2年多來首見增加 09:002023/06/23 財經 2024國民黨若換掉侯友宜？ 游盈隆預言結局：他當年贏了 05:302023/06/23 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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