日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股近期呈現高檔震盪，然因廠商持續去化庫存，加上Open AI帶動全球各大平台加大AI運算投資力度，盤勢中長期表現不看淡。台廠在AI產業中占有關鍵寡佔地位，近期AI風潮帶動相關個股持續上揚，後續盤面上需注意相關個股對於AI實際受惠程度多寡，若受惠程度不如預期，則股價可能面臨修正。現階段將進入3Q23電子業傳統旺季，可加以留意相關持續去化庫存、落底族群表現。

安聯投信台股團隊表示，隨著企業庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，這些對股市所帶來影響都是正向；而在貨幣正常化過程中，獲利展望支撐美股盤勢，但也因市場資金開始變少，讓資金明顯在特定族群或主題間挪移，在類股或風格上，會有比較大的分歧，故佈局上需慎選。

佈局上，安聯投信台股團隊表示，電子股仍是主流。在快速變化經濟環境中，有望享有龐大成長潛力；根據研究顯示，AI相關應用在降低成長，提升成長面擁有龐大潛力；受益應用AI技術，在許多方面降低成本和提升營收表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股近期呈現高檔震盪，然因廠商持續去化庫存，加上Open AI帶動全球各大平台加大AI運算投資力度，盤勢中長期表現不看淡。台廠在AI產業中占有關鍵寡佔地位，近期AI風潮帶動相關個股持續上揚，後續盤面上需注意相關個股對於AI實際受惠程度多寡，若受惠程度不如預期，則股價可能面臨修正。現階段將進入3Q電子業傳統旺季，可加以留意相關持續去化庫存、落底族群表現。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，相較於電子產業的AI投資熱潮，2023年非金電族群中的台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等也不惶多讓，加上後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材，今年傳產類股題材眾多，偏好能夠持續成長的、基期較低的、受惠結構性產業變化的、獲利持續上修中的產業以及公司。

值得一提的是近期國際大型品牌及零售業者的財報顯示庫存陸續去化中，有機會在下半年開始恢復正常下單，台灣成衣紡織製鞋供應鏈有機會重啟成長。