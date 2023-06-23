Chris Paul reacts to being traded to the Golden State and says he’s excited to help the Warriors win games 🤩



He also mentions that he’s already spoken with Steph Curry and that the two had a ‘good’ talk 👀



(via @scott_fowler)pic.twitter.com/hpuqlobPdh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 22, 2023

23日驚傳將被巫師交易到勇士跟多年宿敵史蒂芬柯瑞成為隊友的保羅，最近都在自己新書「Sixty-one(61)」積極宣傳，當然也在第一時間公開做出回應，儘管只有簡短回答幾個問題，保羅的表情卻始終有點尷尬，甚至偶爾帶著苦笑，似乎對自己被交易到勇士相當無奈。

當被問到交易到勇士的感受，保羅說：「非常興奮！我已經被問這個問題很多次，我真的很興奮。」被問到已經跟柯瑞提前聊過，保羅回答，「他非常好。」至於保羅在勇士的地位將會如何，保羅說：「幫我們贏下更多比賽。」從頭到尾的訪談，保羅的表情都很「有戲」。

其實也不能怪保羅會有這樣的公開反應，畢竟過往他跟柯瑞場上交手多次，幾乎他的冠軍美夢都被柯瑞打碎，不管是在他效力火箭或太陽期間都是如此，沒想到現在保羅突然變成柯瑞的替補，兩人還要攜手努力幫助勇士奪冠，甚至追求保羅生涯第一冠，這叫保羅內心怎麼不尷尬啊！