光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）的天賦與實力毋庸置疑，但他不成熟的行為讓他暫時失去了先發位置，總教練凱許（Kevin Cash）決定在接下來2場比賽中，讓法蘭柯待在板凳上，他將錯過今明兩天對陣皇家的比賽。

「法蘭柯是個好孩子，是一個非常好的人。」凱許賽前接受媒體訪問時表示，「他是一個年輕球員，正在學習和處理身為一個大聯盟球員的挑戰，以及隨之而來的一些挫折，本賽季有多次他表達情緒的行為，並不是我們要求球員彼此間成為好隊友的舉動。」

凱許沒有透露是什麼原因導致這個決定，但本季時常能注意到法蘭柯打出滾地球後沒有積極跑壘，三振出局後怒甩球棒，還曾與隊友阿羅薩雷納（Randy Arozarena）起口角。上周碰頭教士比賽，法蘭柯單場發生2次守備失誤，賽後則拒絕接受訪問，有鑑於種種不明智的行為，凱許也決定將法蘭柯按在板凳，試圖讓他情緒冷靜下來。

法蘭柯本賽季打擊率2成87，轟出8發全壘打及34分打點，24次盜壘成功排在全大聯盟第3。今對陣皇家比賽，由沃斯（Taylor Walls）接替游擊防區守備工作，不過光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）因傷只投3.2局就提前退場，皇家在後半段展開反撲，最後三個半局共奪4分，最終以6比5逆轉光芒。