某大銀行分行美魔女經理，與已婚的男下屬有不倫戀遭捉姦在床，事後女經理與下屬妻子簽保密協議賠償300萬元。但男方妻事後違約向銀行、金管會陳情，女經理也持續與下屬交往，2女因此互告求償。一審判下屬妻子應吐回300萬元，女經理侵害配偶權要賠15萬元，可上訴。但下屬妻不服上訴，高院考量，下屬妻違反保密協議，損害女經理隱私權、名譽權，是因女經理持續和下屬不正常交往，改判賠償女經理60萬元，全案可再上訴。

根據判決，2019年3月11日，男方的妻子到某精品旅館捉姦，當場與美魔女經理簽訂協議書，約定女經理賠償300萬元後，正宮需將捉姦證據銷毀，不得對外散布，也不得繼續騷擾，但女經理事後因此事遭公司約談、調職，甚至還有媒體曝光不倫戀，認為正宮違約洩密，憤而提告。

女經理主張，她與正宮簽下協議書後，已陸續匯款給付300萬元，正宮卻在2021年3月把她和下屬牽手外出的照片寄給她的丈夫，並附上「不知你是否知情你太太一直在外有不正當的男女關係 此事造成很多人很大的痛苦困擾」等文字。

女經理並指控，正宮還向金管會陳情，害她遭公司約談、調職，更有媒體刊登報導，內容不僅提及保密協議，也與事實不符，害她名譽受損，因此求償300萬元。

正宮抗辯，她發現丈夫外遇後，丈夫不僅與她分居，拒絕調職，還提起離婚訴訟，她為了不讓女經理繼續親近她丈夫，不得以才寄信陳情，但銀行收受後仍繼續讓小三擔任分行經理，只好轉而向金管會陳情。

正宮還說，她沒有寄信給女經理丈夫，也沒有提供資料向媒體爆料，請求駁回女經理之訴，另反告她在簽下協議後，被拍到和丈夫牽手散步，仍持續侵害她的配偶權，求償120萬元。

法官認為，正宮向銀行、金管會陳情的行為，確實是對女經理進行干擾，違反協議約定，因此應依約賠償300萬元；另女經理在約定後仍與下屬有交往，也確實侵害正宮的配偶權，應賠償15萬元。

但下屬妻不服上訴，高院考量，下屬妻違反保密協議，損害女經理隱私權、名譽權，是因女經理持續和下屬不正常交往，改判賠償女經理60萬元，全案可再上訴。