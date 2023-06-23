一名日本網友分享，在台灣買鳳梨的時候，總是會看到旁邊會放神秘看版，上面寫著「自殺」和「他殺」並分別標記著不同的價格，吸引9萬人朝聖討論，不少日本人看傻直呼這好恐怖，對此，有內行網友解釋說，所謂的「自殺鳳梨」是指買回家自己切，「他殺鳳梨」則是請店家幫忙切好。

一名日本網友近日在推特上PO照片分享，在台灣買鳳梨吃，發現路邊好幾間水果攤都在鳳梨旁邊立著神奇看版，上面寫著「自殺」和「他殺」，後面則會附註上不同的價格，讓原PO忍不住笑說，每次到了鳳梨盛產的季節，這個看版總是會成為話題。

貼文吸引9萬多人狂讚，不少日本網友留言討論，「第一次看到這樣的標語」、「什麼意思，太恐怖了吧！」另有內行網友解釋說，看板上的「自殺」是指把整顆鳳梨買回家自己切的意思，「他殺」的話就是讓店家幫忙切好，通常不用店家切的話，價格會比較便宜。

也有日本網友笑說，這是台灣鄉間的黑色幽默嗎？就好比說，過去曾在台灣的路邊攤看過，賣蜂蜜的老闆掛出標語說「蜂蜜，不純砍頭！」用Google翻譯過來很可怕，但其實只是想證明自己賣的是真的蜂蜜。